Kripo ermittelt nach Drohungen in Ahrensburger Schule

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Die Polizei ermittelt nach Drohschmierereien an der Ahrensburger Heimgartenschule und prüft Maßnahmen, um in der nächsten Woche zum Schulbetrieb zurückkehren zu können. Einzelheiten könnten aus einsatztaktischen Gründen nicht mitgeteilt werden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Ahrensburg - Am Freitag blieben die Heimgartenschule und das benachbarte Eric-Kandel-Gymnasium geschlossen. Es gab Distanzunterricht zu Hause. An der Heimgartenschule waren mehrfach auf einer Toilette Schmierereien mit der Androhung von Gewalttaten entdeckt worden. „Wir möchten deutlich darstellen, dass Drohungen mit Gewalt strafbar sind und die Täter auch mit zivilrechtlichen Konsequenzen rechnen müssen“, teilte die Polizei mit. dpa