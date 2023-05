Kurze Vornamen bei Eltern weiter sehr beliebt

Magnetische Buchstaben bilden die Vornamen Noah und Emilia. © Hendrik Schmidt/dpa

Kurze Vornamen stehen in Schleswig-Holstein bei den Eltern weiterhin hoch im Kurs. Das geht aus der Liste der beliebtesten Vornamen hervor, die die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Montag veröffentlicht hat. Danach führten bei den Mädchen die Namen Ida, Ella und Emilia die Hitliste an. Bei den Jungen waren Noah, Emil und Finn die beliebtesten Vornamen.

Wiesbaden/Hamburg (dpa/lno)- Bundesweit waren dagegen bei den Mädchen die Namen Emilia, Sophia beziehungsweise Sofia sowie Emma die Spitzenreiter. Bei den Jungen folgte auf den Spitzenreiter Noah auf Rang 2 Mattheo in verschiedenen Schreibweisen und auf Rang 3 der Name Leon.

Grundlage für die Listen sind Daten von mehr als 750 Standesämtern, die laut GfdS fast eine Million Namenseintragungen übermittelt hatten. Insgesamt erweisen sich die Top Ten der beliebtesten Vornamen als sehr beständig: Frisch gebackene Eltern geben ihren Kindern nach wie vor gerne kurze oder sehr kurze Namen - oft mit vielen Vokalen.

Der Trend deckt sich im Wesentlichen mit den Rankings von Hobby-Namensforscher Knud Bielefeld. Der hatte für das Jahr 2022 Mia, Ella und Mila als beliebteste Mädchennamen und Noah, Finn und Emil als beliebteste Jungennamen in Hamburg und Schleswig-Holstein ermittelt. dpa