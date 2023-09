Kutscherin stirbt einen Tag nach Unfall

Ein Hinweisschild mit der Aufschrift „Krankenhaus“ weist den Weg zur Klinik. © Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Einen Tag nach einem schweren Unfall mit einer Pferdekutsche in Norderheistedt (Kreis Dithmarschen) ist die 67 Jahre alte Kutscherin im Krankenhaus gestorben. Sie erlag am Donnerstag ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Norderheistedt - Am Mittwochabend war das Pferd, das die Kutsche zog, außer Kontrolle geraten. Die 67-Jährige und ihre beiden Mitfahrer fielen aus dem Wagen und wurden schwer verletzt. Warum das Tier durchging, war zunächst unklar. dpa