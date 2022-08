KZ-Überlebende: In Stutthof gab es Kannibalismus

Teilen

Die Angeklagte Irmgard F. wird von einer Mitarbeiterin des Gerichtsmedizinischen Dienstes begleitet. © Christian Charisius/dpa/Pool/dpa/Archivbild

Im Itzehoer Prozess gegen eine ehemalige Sekretärin im KZ Stutthof hat am Dienstag eine Überlebende von der Unmenschlichkeit in dem deutschen Lager bei Danzig berichtet. „Stutthof war die Hölle“, sagte die 93 Jahre alte Risa Silbert über eine Videoverbindung an ihrem Wohnort in Australien. „Wir hatten Kannibalismus im Lager, die Leute waren hungrig und haben die Leichen aufgeschnitten, und sie wollten die Leber herausnehmen“, sagte die Zeugin und Nebenklägerin nach den Worten einer Dolmetscherin.

Itzehoe - „Das war jeden Tag“, fügte Silbert hinzu. Auf Nachfragen des Vorsitzenden Richters Dominik Groß sowie eines Nebenklagevertreters bekräftigte die Überlebende ihre Schilderung.

Sie habe sich 1944 als 15-Jährige zusammen mit ihrer älteren Schwester unter Leichen vor den SS-Aufseherinnen versteckt, erklärte die Zeugin. Wegen einer Typhus-Epidemie hätten überall Tote herumgelegen. Die russischen Kriegsgefangenen, die die Leichen einsammeln mussten, hätten sie und ihre Schwester liegen gelassen.

Angeklagt in dem Prozess vor dem Landgericht Itzehoe ist die 97 Jahre alte Irmgard F. Sie soll von Juni 1943 bis April 1945 als Zivilangestellte in der Kommandantur des Konzentrationslagers gearbeitet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, durch ihre Schreibarbeit Beihilfe zum systematischen Mord an mehr als 11.000 Gefangenen geleistet zu haben. dpa