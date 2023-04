Lage im Norden trotz mehr Reiseverkehr noch übersichtlich

Teilen

Fahrzeuge fahren auf einer Autobahn. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Die Auswirkungen des erhöhten Reiseverkehrs haben am Karfreitag in Hamburg mancherorts zu stockendem Verkehr geführt. Insbesondere auf der A7 in Richtung Süden zwischen Hamburg-Stellingen und dem Elbtunnel sowie auf der A1 um das Dreieck Südost herum führte das erhöhte Verkehrsaufkommen zu stockendem Verkehr, sagte ein Sprecher der Hamburger Verkehrsleitzentrale am Freitagmittag.

Hamburg/Kiel - Insgesamt sei die Lage trotz des erhöhten Reiseverkehrs jedoch „noch recht übersichtlich“.

In Schleswig-Holstein kam es auf der A1 in Richtung Lübeck bereits vormittags zwischen Bargteheide und Reinfeld zu circa 13 Kilometern Stau wegen Bauarbeiten, wie die Verkehrsleitzentrale Kiel mitteilte. Daneben stockte auch der Verkehr auf der A7 in Richtung Norden zwischen Bordesholm und dem Kreuz Rendsburg. dpa