Land bringt Asylsuchende zunächst in Seeth unter

Seit Anfang der Woche bringt das Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge in der Flüchtlingsunterkunft Seeth auch Asylbewerberinnen und -bewerber (Kreis Nordfriesland) unter. Zunächst gehe es um Asylsuchende, die noch auf ihre Registrierung warten, wie das Landesamt am Donnerstag mitteilte. Nach ihrer Registrierung sollen diese voraussichtlich in andere Landesunterkünfte kommen.

Seeth - Die Flüchtlingsunterkunft Seeth war Anfang April eröffnet worden, um mehr Platz für Menschen zu schaffen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind. Seit mehreren Wochen kommen laut Landesamt aber weniger Vertriebene aus dieser Region in den Norden. Ihre Zahl ist in den Landesunterkünften von zeitweise mehr als 2000 auf unter 250 gesunken. Dafür kommen wieder mehr Menschen aus anderen Ländern nach Schleswig-Holstein.

Die Landesunterkunft in Seeth bietet derzeit Platz für 707 Menschen. Am Mittwochabend waren dort 238 untergebracht, darunter 162 aus der Ukraine. Insgesamt wohnten in den Landesunterkünften 4067 Menschen, davon 236 aus der Ukraine. dpa