Land fördert Neubau der Mittelbrücke mit neun Millionen Euro

Das Land Schleswig-Holstein fördert den Neubau der Mittelbrücke in Wyk auf Föhr mit neun Millionen Euro. Einen entsprechenden Förderbescheid hat Tourismusminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) am Montag in Wyk überreicht, wie das Ministerium am Dienstag mitteilte. An Stelle der alten maroden Mittelbrücke soll eine neue Seebrücke entstehen, die auf einer Länge von 150 Metern zum Spazieren, Flanieren oder Ausruhen einladen soll.

Wyk - Besonderes Merkmal wird demnach der Spielbereich „Wal“ sowie eine wasserseitig verglaste „Meereslounge“ mit einem Sonnendeck. „Die neue Brücke wird ein attraktiver Aufenthaltsort für Gäste und Einheimische und schafft so einen erheblichen touristischen Mehrwert“, sagte Madsen. Damit bekomme die ohnehin schon positive touristische Entwicklung einen ordentlichen Schub.

Die erste Wyker Mittelbrücke wurde im 19. Jahrhundert als feste Landungsbrücke für Dampfschiffe errichtet. Die letzte Grundinstandsetzung fand in den 1980er Jahren statt. Der Baubeginn der insgesamt zehn Millionen Euro teuren neuen Seebrücke ist für Februar, die Fertigstellung für Oktober geplant. dpa