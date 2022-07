Landesbrandmeister warnt vor Gefahr von Flächenbränden

Ein Feuerwehrfahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf einer Straße. © Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Aufgrund der angekündigten Hitze steigt auch in Schleswig-Holstein die Gefahr von Wald- und Flächenbränden. „Dadurch dass es längere Zeit nicht geregnet hat und das Unterholz ziemlich trocken ist, kann es sehr schnell zu Bränden kommen“, sagte Landesbrandmeister Frank Homrich am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Es gelte im Norden in Teilen bereits Warnstufe vier von fünf.

Kiel - An den kommenden Tagen werden Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius erwartet.

Im Norden gebe es vor allem die Gefahr sogenannter Vegetationsbrände, sagte Homrich. „Waldbrände werden es dann eher seltener, weil wir sehr viel Laubwald und Mischwald haben.“ Homrich verwies auf die ausgehenden Gefahren von Katalysatoren im Wald abgestellter Autos oder achtlos weggeworfener Zigarettenkippen. Glasflaschen könnten bei Hitze als Brennglas wirken und bei Sonneneinstrahlung Feuer entfachen.

Die Feuerwehren seien gut ausgestattet und könnten schnell eingreifen, sagte Homrich. „Die größte zusammenhängende Waldfläche ist tatsächlich der Südosten Schleswig Holsteins.“ Die nach der Hitze vorhergesagten Niederschläge würden die Situation voraussichtlich nur geringfügig entspannen. „Das ist wie mit der heißen Herdplatte und dem Tropfen, der darauf schnell verdunstet.“ dpa