Landesregierung beschließt Lockerung der Corona-Regeln

Eine Frau trägt eine FFP-2-Maske in der Hand. © Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Die Landesregierung hat am Dienstag Lockerungen der Corona-Regeln für den Einzelhandel und Veranstaltungen beschlossen. In Geschäften gilt laut der neuen Corona-Landesverordnung von Mittwoch an nur noch Maskenpflicht, wie die Staatskanzlei mitteilte. Das betrifft auch sogenannte Ladenlokale von Dienstleistern wie Reisebüros oder Schneidereien. Zudem sind drinnen und draußen wieder Veranstaltungen vor mehreren tausend Zuschauern möglich.

Kiel - Drinnen sind bis zu 4000 Besucher erlaubt, draußen bis zu 10 000. In der Gastronomie gibt es ab Mittwoch keine Sperrstunde mehr ab 23.00 Uhr.

Für Proben und Veranstaltungen von Laienchören gilt künftig 2G plus. Teilnehmer müssen geimpft oder genesen sein sowie über einen negativen Corona-Test verfügen. Dafür entfällt die Maskenpflicht während des Singens für die Chöre, nicht aber für die Zuschauer. Blasmusiker dürfen auch außerhalb von beruflichen Tätigkeiten und Prüfungen wieder musizieren. dpa