Landesregierung: Beschneidung von Bürgerbegehren gekippt

Ein klassischer Rückzieher: Die Regierung in Kiel kippt schwarz-grüne Pläne für den generellen Ausschluss vieler Vorhaben von Bürgerinitiativen. Beschränkungen sind trotzdem auf dem Weg.

Kiel - Schleswig-Holsteins Landesregierung rückt nach massiver Kritik von einer vorgesehenen rigorosen Einschränkung bei Bürgerbegehren ab. Von der Regierung wegen landes- oder bundesweiter Bedeutung als unverzichtbar eingestufte Infrastruktur-, Investitions- oder Klimaprojekte sollen nun doch nicht von Bürgerbegehren ausgeschlossen werden. Eine solche Generalklausel werde es nicht geben, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Freitag in Kiel. „Da sind wir noch einmal in uns gegangen.“ CDU und Grüne hatten besagte Klausel im Koalitionsvertrag verankert. Dies löste vehemente Kritik bei Opposition und Verbänden aus.

Deshalb habe sich die Regierung überlegt, ob es richtig sei, ihr so weitreichende Befugnisse zu geben, merkte die Ministerin an. Offenkundig spielte auch die Frage der Rechtssicherheit eine Rolle. Auch Bürgerbegehren bei Bauleitplanungen, die Voraussetzung für den Krankenhaus-, Schul-, Kita- und Wohnungsbau oder zur Erzeugung regenerativer Energien sind, sollten zunächst für unzulässig erklärt werden. Damit wäre ein Großteil von Bürgerbegehren verhindert worden.

„Wir freuen uns, dass es keine Generalklausel bei Bürger*innenbegehren geben wird“, kommentierte die kommunalpolitische Sprecherin der Grünen im Landtag, Bina Braun. „Gemeinsam mit der CDU haben wir eine bessere Lösung gefunden und zeigen damit, dass unsere schwarz-grüne Koalition zuhört und zielorientiert zusammenarbeitet.“

Insgesamt plant die Regierung mehrere Änderungen kommunalrechtlicher Vorschriften. So ist vorgesehen, dass in Gemeindevertretungen mit mindestens 31 Mitgliedern - das sind in der Regel Orte mit mehr als 25 000 Einwohnern - die Mindestgröße von Fraktionen von zwei auf drei angehoben werden kann - aber nicht muss.

Das sei eine alte Forderung aus den Kommunen, sagte Sütterlin-Waack. Hier gehe es um die Arbeitsfähigkeit zersplitterter Parlamente: In Vertretungen mit mehreren Kleinstfraktionen würden sehr viele Anträge behandelt; die Sitzungen dauerten oft bis spätabends. Das halte besonders auch Frauen davon ab, sich ehrenamtlich zu engagieren. Eine Sperrklausel für den Einzug in Kommunalparlamente gibt es nicht mehr.

Bürgerbegehren würden mit den Plänen etwas eingeschränkt, aber nicht massiv, sagte Sütterlin-Waack unter Hinweis auf Vorwürfe, die Koalition betreibe massiven Demokratieabbau. „Das stimmt so natürlich nicht.“ Ziel seien die Beschleunigung von Vorhaben - zum Beispiel für erneuerbare Energien und den Wohnungsbau - sowie die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung. Es gehe um einen guten Ausgleich zwischen schnellerer Planung und Bürgerbeteiligung.

Zum Beispiel soll es keine Bürgerbegehren gegen Bauleitplanungen mehr geben dürfen, deren Aufstellungsbeschlüsse in der Kommunalvertretung eine Zweidrittel-Mehrheit hatten. Erneute Begehren gegen ein Vorhaben sollen erst nach drei Jahren möglich sein.

Bürgerbegehren gegen einen Beschluss der Kommunalvertretung sollen künftig binnen drei Monaten folgen müssen. Derzeit gibt es keine Frist. „Je schneller die Entscheidung vor Ort ohne die Unsicherheit eines Bürgerbegehrens umgesetzt werden kann, umso schneller tritt auch Rechtsfrieden ein“, sagte die Ministerin. Hier sei das Land absolut im Rahmen der Regelungen in anderen Bundesländern.

Die Regierung schlage auch vor, die Quoren für Bürgerbegehren anzuheben. Die maximale Obergrenze von zehn Prozent solle aber unangetastet bleiben und auch an der Fünf-Prozent-Grenze auf Kreisebene solle sich nichts ändern. Das Gesetz soll möglichst zur Kommunalwahl am 14. Mai nächsten Jahres in Kraft sein. CDU und Grüne wollen den Entwurf im November in den Landtag einbringen.

Die FDP bekräftigte ihre Kritik. „Statt des versprochenen Bürokratieabbaus liefert Schwarz-Grün Demokratieabbau - auch wenn die Koalition gerade versucht, das kleinzureden“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer, Oliver Kumbartzky. „Die geplanten Änderungen beim Kommunalrecht sind nichts anderes als ein schmutziger Deal zwischen CDU und Grünen, der zulasten der Bürgerinnen und Bürger und kleinen Fraktionen geht.“ Auf Druck der Opposition hätten sie mit dem Verzicht auf die Generalklausel immerhin einen zentralen Teil des Koalitionsvertrages zurückgenommen.

Die Koalition wolle die Arbeitsfähigkeit der Kommunalparlamente verbessern und Entscheidungsbefugnisse der Selbstverwaltung stärken, erklärte CDU-Fraktionschef Tobias Koch. Zudem sollten Planungen beschleunigt werden. Oppositionsvorwürfe eines Demokratieabbaus in den Kommunen entbehrten jeder Grundlage. dpa