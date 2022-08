Landesregierung kündigt Energiegipfel an

Zwei Gasflammen brennen auf einem Küchenherd. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Schleswig-Holsteins Landesregierung will mit Kommunen, Wirtschaft und Gewerkschaften über die Sicherung der Energieversorgung beraten. Mit am Tisch sitzen sollen auch Wohnungs- und Landwirtschaft sowie Sozialverbände und Verbraucherschutz, wie Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und seine Stellvertreterin, Finanzministerin Monika Heinold (Grüne), am Montag ankündigten.

Bad Segeberg - Das Spitzengespräch soll Anfang September stattfinden.

Das Kabinett kam am Montag in Bad Segeberg zu einer zweitägigen Klausursitzung zusammen, um sein Arbeitsprogramm zu festzuzurren. Dabei gehe es angesichts der von Russland im Zuge des Ukraine-Kriegs gedrosselten Gaslieferungen besonders um Energiesparmaßnahmen, gab die Staatskanzlei an.

Eine Gasmangellage kann Günther zufolge nur durch Energieeinsparungen von mindestens 20 Prozent und solidarische Anstrengungen aller vermieden werden. Dies habe auch die Bundesnetzagentur verdeutlicht. Und auch dann sei eine Mangellage möglicherweise nicht zu vermeiden.

„Ich bin sicher, gemeinsam werden wir auch mit einer Lage fertig werden, in der Russland seine Energielieferungen drosselt und als Waffe gegen Europa, Deutschland und Schleswig-Holstein einsetzt“, erklärte Günther der Mitteilung zufolge. Heinold sagte: „Es ist wichtig, dass Bund, Land und Kommunen Hand in Hand und eng abgestimmt die notwendigen Maßnahmen auf den Weg bringen.“ Energiesparen, die Energiewende mit Hochdruck voranbringen und gezielte Entlastungen für die Menschen im Land seien das Gebot der Stunde.

In Kommunen wie beim Land gebe es viele Ideen für Sparmaßnahmen in öffentlichen Gebäuden und im öffentlichen Raum, sagte Günther. „Es wäre gut, wenn die Kommunen hier einen einheitlichen Maßnahmenkatalog entwickeln.“. Das Land sei bereit, Hemmnisse zu beseitigen, die einer Umsetzung entgegenstünden. dpa