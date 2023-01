Landesregierung stellt mehr Geld für Klimaschutz bereit

Schleswig-Holsteins Umwelt- und Energiewendeminister Tobias Goldschmidt. © Frank Molter/dpa/Archivbild

Die schleswig-holsteinische Landesregierung erhöht die Mittel für den Klimaschutz. Der bereits 2018 als Sondervermögen Bürgerenergie.SH entstandene Fördertopf werde auf 195 Millionen Euro vergrößert, teilte die Regierung am Montag mit. Das entsprechende Haushaltsgesetz soll in der kommenden Landtagssitzung beraten werden. „Das Zusammenfallen von Klima- und Energiepreiskrise zwingt uns dazu, dem Umstieg auf Erneuerbare Energien in allen Bereichen maximale Priorität einzuräumen“, begründete Energiewendeminister Tobias Goldschmidt (Grüne) den Schritt.

Kiel - Klimaschutz sei immer billiger als kein Klimaschutz.

Große Posten in dem Paket sind das Investitionsprogramm „Klimaschutz für Bürgerinnen und Bürger“ mit 75 Millionen Euro. Weitere 75 Millionen Euro dienen zur Unterstützung der Kommunen bei der Wärmewende. Investitionen in Nah- und Fernwärmenetze sollen unterstützt werden. 45 Millionen Euro sollen für die Dekarbonisierung der Wirtschaft in Schleswig-Holstein zur Verfügung stehen - das ist die Umstellung auf Techniken, bei denen kein Kohlendioxid mehr in die Atmosphäre abgegeben wird. dpa