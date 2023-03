Landgericht von Freitag bis Montag nicht erreichbar

Außenansicht des sanierten und modernisierten Gerichtshauses mit Land- und Amtsgericht Lübeck. © Christian Charisius/dpa/Archivbild

Das Landgericht Lübeck zieht aus seinen Interimsquartieren in das sanierte Gerichtsgebäude zurück. Deshalb sei das Landgericht zwischen Freitag (10. März) und Montag (13. März) per E-Mail und im elektronischen Rechtsverkehr nicht zu erreichen, teilte der Pressesprecher des Gerichts am Donnerstag mit. Telefonisch sei das Gericht aber jederzeit zu erreichen.

Lübeck - Ab dem 16. März werde das Landgericht Lübeck unter der Anschrift Am Burgfeld 7, 23568 Lübeck wieder zu den üblichen Öffnungszeiten zur Verfügung stehen. dpa