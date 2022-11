Landtag berät über Batteriefabrik und Ukraine-Notkredit

Teilen

Die Hoffnungen sind groß, aber Befürchtungen wachsen: Fällt bald die Entscheidung für den Bau einer großen Batteriefabrik bei Heide oder verzögert sich das Projekt. Der Landtag arbeitet die Ausgangslage auf. Auch bei einem anderen Thema geht es um viel Geld.

Kiel - Der geplante Bau einer Batteriezellenfabrik für Elektroautos an der Westküste rückt am Donnerstag (10.00 Uhr) in den Blickpunkt des Landtags. Das Vorhaben gilt als Schlüsselprojekt für eine ökologisch ausgerichtete weitere Industrialisierung der Region. Der Chef des schwedischen Northvolt-Konzerns, Peter Carlsson, hatte allerdings kürzlich signalisiert, die Fabrik bei Heide könnte sich verzögern. Als Gründe nannte er die hohen hiesigen Strompreise und höhere Subventionen in den USA. Deshalb könnte sich das Unternehmen zunächst dort ansiedeln.

Ein weiteres Schwerpunkthema im Landtag sind am Donnerstag finanzielle Folgen des Kriegs in der Ukraine. CDU, Grüne, SPD und SSW wollen den Notkredit zur Bewältigung der Kriegsfolgen um 1,0 Milliarde auf 1,4 Milliarden Euro erhöhen. Sie begründen dies damit, dass es eine außergewöhnliche Notsituation gebe. Die FDP kritisiert, aus dem Kredit sollten auch Dinge finanziert werden, die mit der aktuellen Notlage nichts zu tun hätten. dpa