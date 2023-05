Landtag berät über Landesstraßen und Schulen

Teilen

Ein Stuhl steht in einem Klassenzimmer auf dem Tisch. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Viele Straßen in Schleswig-Holstein sind marode. Der Landtag berät am Donnerstag über die notwendigen Investitionen in das Straßennetz. Außerdem geht es um die Schulen im Land. Dazu gibt es mehrere Anträge.

Kiel - Die Sanierung maroder Straßen und Radwege in Schleswig-Holstein ist am Donnerstag Thema im Landtag. Früheren Angaben der Landesregierung zufolge sind knapp zwei Drittel der Landesstraßen noch nicht in einem guten Zustand. In den kommenden Jahren will Schwarz-Grün etwa 550 Millionen Euro in die Sanierung maroder Landesstraßen und Radwege investieren. Das Verkehrsministerium geht davon aus, dass bis Mitte der 30er Jahre ein akzeptabler Gesamtzustand erreicht werden kann.

Thema sind am Nachmittag zudem die Schulen. Zur Debatte stehen mehrere Anträge von SPD und SSW. Sie regen eine Senkung der Bildungskosten an. CDU und Grünen wollen das 2024 auslaufende Programm für Perspektivschulen fortsetzen. Aktuell sind landesweit 62 Schulen beteiligt. dpa