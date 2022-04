Landtag berät über Tarifbindung und LNG-Terminal-Bau

Über Mittel gegen Fachkräftemangel und für eine Stärkung der Tarifbindung debattiert am Donnerstag (10.00 Uhr) der Landtag in Kiel. Dazu hat die Oppositionsfraktion SPD zwei Anträge eingebracht. Im Hinblick auf die Tarifpolitik fordert sie, dass öffentliche Aufträge nur an Betriebe mit einem Tarifvertrag vergeben werden dürfen. Um mehr Fachkräfte auf den Markt zu bekommen, schlägt die Fraktion 13 Maßnahmen vor, etwa mehr Frauenförderung im Handwerk und eine gebührenfreie Meisterausbildung.

Kiel - Thema ist auch die Situation von Geflüchteten aus der Ukraine. Dazu stellt die Landesregierung einen Bericht vor. Zudem soll die Beschleunigung des Baus eines Terminals für flüssiges Erdgas in Brunsbüttel beschlossen werden. Dazu muss das Landeswassergesetz geändert werden. Dann könnte mit Arbeiten bereits begonnen werden, selbst wenn ein Gericht noch über Anfechtungsklagen entscheiden müsste. Es ist die letzte reguläre Sitzung vor der Landtagswahl am 8. Mai. dpa