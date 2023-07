Landtag diskutiert über Krankenhäuser und Schutz vor Hitze

Teilen

Der Plenarsaal im schleswig-holsteinischen Landtag. © Axel Heimken/dpa/Archivbild

Die Zukunft der Krankenhäuser in Schleswig-Holstein ist ein Thema der Landtagssitzung am Donnerstag (ab 10.00 Uhr) in Kiel. Auf Antrag von FDP, SPD und SSW diskutieren die Abgeordneten vor dem Hintergrund der Einigung von Bund und Ländern über die Grundzüge einer Krankenhausreform in Deutschland. Schleswig-Holstein hatte sich bei dem Treffen am Montag als einziges Bundesland enthalten.

Kiel - Bayern stimmte gegen die Grundzüge, die übrigen 14 Bundesländer stimmten zu.

Auf Antrag der SPD-Fraktion will der Landtag außerdem über den Schutz der Menschen vor übermäßiger Hitze sprechen. Nachdem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angesichts des Klimawandels angekündigt hatte, einen Hitzeschutzplan für Deutschland zu erarbeiten, solle Schleswig-Holstein eine zentrale Koordinierungsstelle einrichten. Bei Temperaturen von mehr als 35 Grad solle das öffentliche Leben eingeschränkt werden, und große Veranstaltungen sowie Sportturniere sollten nicht mehr stattfinden, so ein Vorschlag der SPD-Fraktion. dpa