Landtag diskutiert Übergang von der Kita in die Grundschule

Die Sonne scheint in den Plenarsaal im Kieler Landtag. © Frank Molter/dpa/Archivbild

Die schleswig-holsteinische Landesregierung soll die Einführung eines landesweiten Screenings von Kindern im Alter von etwa viereinhalb Jahren vor Übergang in die Grundschule prüfen. Das beschloss der Landtag am Donnerstag in Kiel auf Antrag von CDU und Grünen. Ein Antrag der SPD, Eltern und Kinder 18 Monate vor der vorgesehenen Einschulung verbindlich zu einem entsprechenden Gespräch in die Grundschulen einzuladen, fand keine Mehrheit.

Kiel - Der SPD-Abgeordnete Martin Habersaat hielt Bildungsministerin Karin Prien (CDU) vor, sie habe das Screening bereits vor vier Jahren als gute Idee bezeichnet. Sie spiele auf Zeit. In Hamburg habe sich das Verfahren bewährt.

Der Grünen-Abgeordnete Malte-Jannik Krüger begründete den Prüfauftrag mit unterschiedlichen Verhältnissen im Vergleich zu Hamburg. Der CDU-Abgeordnete Martin Balasus forderte angesichts von Defiziten bei der Lesekompetenz, es müsse in den Elternhäusern mehr gelesen werden. „Da müssen wir auch die Eltern in die Pflicht nehmen.“

Prien betonte, der Übergang von der Kita zur Schule spiele eine wichtige Rolle für die Bildungsbiografien der Kinder. Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) sagte, ihr Haus werde sich das Verfahren in Hamburg genau ansehen. Im Herbst werde es einen Kongress zum Übergang von der Kita in die Schule geben. Zu den jetzt beginnenden Ferien appellierte Prien an Eltern und Verwandte, Kindern Bücher zu schenken. „Lesen ist die zentrale Schlüsselkompetenz.“ dpa