Landtag einstimmig für Wegfall dänischer Grenzkontrollen

Fahrzeuge passieren den Grenzübergang in der Nähe von Flensburg nach Dänemark. © Gregor Fischer/dpa/Archivbild

Der schleswig-holsteinische Landtag hat sich einstimmig und mit Nachdruck für ein Ende der dänischen Kontrollen an der gemeinsamen Grenze ausgesprochen. Die FDP, von der die Initiative ausging, einigte sich it SPD, CDU, Grünen und SSW dazu auf einen Antrag. Für die Kontrollen sehe der Landtag keine Notwendigkeit, hieß es. Landes- und Bundesregierung müssten sich unter Nutzung aller Gesprächskanäle für eine Beendigung einsetzen.

Kiel - „Der europäische Normalzustand sieht anders aus“, sagte FDP-Fraktionschef Christopher Vogt angesichts der aktuellen Situation. Auch die Landesregierung setze sich für die Abschaffung der Kontrollen ein, sagte Europaminister Werner Schwarz (CDU). Die Kontrollen stießen auf Unverständnis und teils vehemente Ablehnung. Schwarz verwies auf Belastungen in der Region zum Beispiel durch lange Staus. Der Minister sagte, Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) habe sich an die Bundesregierung mit der Bitte gewandt, sich für eine Aufhebung der Kontrollen einzusetzen. Günther wolle die Thematik auch bei seinem Antrittsbesuch in Dänemark ansprechen. dpa