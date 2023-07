Landtag gedenkt früherer Ministerpräsidentin Heide Simonis

Die Sonne scheint in den Plenarsaal im Kieler Landtag. © Frank Molter/dpa/Archivbild

Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat seine Sitzung am Donnerstag mit einem Gedenken an die frühere Ministerpräsidentin Heide Simonis begonnen. Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) sagte: „Wir gedenken heute der Frau, die durch ihren entschlossenen Weg ein Vorbild für eine ganze Generation von Politikerinnen, aber auch für Frauen in Wirtschaft und Gesellschaft geworden ist.

Kiel - Darüber hinaus war sie durch ihr konsequentes Handeln immer eine Wegbereiterin für eine gleichberechtigte Gesellschaft.“ Simonis starb am Mittwoch im Alter von 80 Jahren in Kiel.

Der Landtag gedenke der Frau, die für ihr politisches Wirken 2014 zur Ehrenbürgerin des Landes Schleswig-Holstein ernannt wurde - und das wieder einmal als erste Vertreterin des weiblichen Geschlechts, betonte Herbst.

„Unsere Gedanken sind in diesem Moment bei der Familie von Heide Simonis. Insbesondere bei ihrem Ehemann Udo, der sie 56 Jahre lang begleitet hat - bis zuletzt auch durch die schweren Jahre der Krankheit“, sagte die Landtagspräsidentin. „Im Namen des ganzen Hauses spreche ich der Familie von Heide Simonis unser tief empfundenes Beileid aus.“

Heide Simonis habe sich um das Land Schleswig-Holstein verdient gemacht. „Der Schleswig-Holsteinische Landtag verneigt sich vor ihrem Lebenswerk. Schleswig-Holstein hat mit Heide Simonis eine seiner prägendsten Persönlichkeiten und eine wirklich große Politikerin verloren“, sagte Herbst.

Am 19. Mai 1993 war die SPD-Politikerin im Parlament an der Kieler Förde zur ersten deutschen Ministerpräsidentin gewählt worden. Sie löste Björn Engholm (SPD) ab, der an den Spätfolgen des Barschel-Skandals von 1987 gescheitert war. Zunächst führte Simonis eine SPD-Alleinregierung, von 1996 bis 2005 dann eine rot-grüne Koalition. dpa