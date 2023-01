Landtag will Experten zur umstrittenen CCS-Technik hören

Teilen

Der Landtag hat eine Expertenanhörung zur umstrittenen CCS-Technogie (Carbon Capture and Storage) zur Speicherung von Kohlendioxid beschlossen. „Die CO2-Einsparung hat höchste politische Priorität“, sagte Regierungschef Daniel Günther (CDU) am Freitag. „Wenn länderübergreifend Wissenschaftler und Ingenieure sich für CCS aussprechen, dann sollten wir in Deutschland dieses Thema diskutieren.“

Kiel - Der Landtag hatte die Nutzung dieser Technik im Juni 2022 noch einstimmig abgelehnt. „CCS ist gut beherrschbar und die Risiken sind lokal begrenzt“, sagte Günther. Das Einlagern von CO2 an Land und innerhalb der 12-Meilen-Zone schließe seine Regierung aus.

Kritik kam von der Opposition. Der Parlamentarische Geschäftsführer des SSW, Christian Dirschauer, warf Günther vor, den Parlamentsbeschluss zu untergraben. „Die Menschen in Schleswig-Holstein wollen CCS nicht. Nicht an Land und nicht im Meer.“

Kritiker fürchten ein Entweichen des Gases aus den Speichern und auch, dass die Technologie den Anreiz vermindert, Treibhausgase von vornherein zu vermeiden. dpa