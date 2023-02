Landwirtschaftsminister: Neue Absatzwege im Ökolandbau

Werner Schwarz (CDU), Minister für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz des Landes Schleswig-Holstein, gestikuliert in seinem Büro. © Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Um die Ziele der schleswig-holsteinischen Landesregierung bei der Entwicklung des Ökolandbaus zu erreichen, müssen nach Ansicht von Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) neue Absatzwege erschlossen werden. Der schwarz-grüne Koalitionsvertrag sehe vor, den Anteil der ökologisch wirtschaftenden Betriebe auf mehr als 14 Prozent zu verdoppeln, teilte Schwarz am Montag zur Eröffnung der Ökolandbautagung in Rendsburg mit.

Rendsburg - Diese Zielmarke sei ehrgeizig. „Es ist daher wichtig, stärker von der Nachfrageseite aus zu denken und über die Erschließung neuer Absatzwege sowie die Weiterentwicklung von Vermarktungsstrategien zu beraten.“ Der Minister kündigte an, für Ende März erstmals zum Runden Tisch Ökolandbau einzuladen.

An der Tagung nehmen nach Angaben des Ministeriums 200 Gäste und 20 Aussteller teil. Erstmals seit 2020 läuft die Ökolandbautagung wieder in Präsenz. Schwarz betonte, dass bestehende Förderangebote fortgeführt und verbessert würden. So seien die Prämien für ökologisch bewirtschaftete Flächen angehoben und das Budget für einzelbetriebliche Beratung zum Ökolandbau aufgestockt worden. Der Eigenanteil der Betriebe entfalle.

Von 2016 bis 2021 erhöhte sich die Zahl der ökologisch wirtschaftenden Betriebe in Schleswig-Holstein den Angaben zufolge von 594 auf 880. Der Anteil der ökologischen Betriebe an der Gesamtzahl der Betriebe nahm von 5,0 Prozent auf 7,3 Prozent zu. Damit liegt Schleswig-Holstein deutlich unter dem bundesweiten Wert von 14,0 Prozent Ende 2021.

Bei der ökologisch bewirtschafteten landwirtschaftlichen Fläche war das nördlichste Bundesland mit einem Anteil von 7,4 Prozent dichter am bundesweiten Wert von 10,9 Prozent. dpa