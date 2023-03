Lasogga beim Lübeck-Training: „Ein sehr schöner Fußballtag“

Pierre-Michel Lasogga hält sich beim VfB Lübeck fit. © Guido Kirchner/dpa/Archivbild

Fußball-Regionalligist VfB Lübeck hat in den kommenden Wochen einen prominenten Trainingsgast. Der ehemalige HSV-Stürmer Pierre-Michel Lasogga nahm am Montagvormittag erstmals an einer Einheit teil. Das berichteten die „Lübecker Nachrichten“ und Hamburger Medien.

Lübeck - „Es hat sehr viel Spaß gemacht, die Jungs sind alle sehr nett und ich wurde gut aufgenommen“, schilderte Lasogga der „Hamburger Morgenpost“ seine Eindrücke. „Ich hoffe, die nächsten Wochen fit zu bleiben, fit zu werden und den Jungs vielleicht auch ein bisschen beim Training zu helfen. Es war ein sehr schöner Fußballtag.“

Der 31-Jährige ist seit mehr als einem halben Jahr vereinslos. Zuletzt hatte er für Al-Khor SC in Katar gespielt. Bis 2019 war er insgesamt fünf Jahre für den Hamburger SV in der Bundesliga und in der 2. Bundesliga auf Torejagd.

„Ich bin froh über die Möglichkeit, mein Feuer aufrechtzuerhalten“, sagte er zum Training in Lübeck. „Nur weil man länger kein Punktspiel absolviert hat oder länger keinen Vertrag mehr hatte, heißt das ja nicht, dass man seinen Ehrgeiz verliert.“ Lasogga hatte schon im Januar in einem „Abendblatt“-Podcast betont, seine Karriere fortsetzen zu wollen.

Auch der ehemalige FC St. Pauli-Torwart Robin Himmelmann hatte sich beim aktuellen Tabellenführer der Regionalliga Nord wieder in Form gebracht, als er vereinslos war. Im Winter wurde der 34-Jährige vom Zweitligisten Holstein Kiel verpflichtet und kam bislang auf drei Einsätze. dpa