Lastwagen auf A21 umgekippt: Ladung auf Fahrbahn verstreut

Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift „Gesperrt“. © David Young/dpa/Symbolbild

Ein Lastwagen ist am frühen Mittwochmorgen auf der Autobahn 21 bei Bornhöved (Kreis Segeberg) ins Schlingern geraten und umgekippt. Die darauffolgende Sperrung der rechten Spur in Richtung Kiel wurde nach wenigen Stunden wieder aufgehoben, wie die Polizei mitteilte. Demnach habe der Lastwagen bei dem Unfall in der Nacht eine Ladung mit Europaletten verloren, die sich auf der Fahrbahn verteilte.

Bornhöved - Verletzt wurde niemand. Zur Unfallursache und dem Sachschaden gab es zunächst keine Angaben. dpa