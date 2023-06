Junger Held an der Ostsee: Sohn rettet seinem Vater bei Badeunfall das Leben

Von: Marvin Köhnken

Ein 12 Jahre alter Junge hat seinen eigenen Vater gerettet: Das Kind war zur Stelle, als der Mann drohte, beim Baden in der Ostsee zu ertrinken.

Großenbrode – Am Südstrand vor Großenbrode (Landkreis Ostholstein, Schleswig-Holstein) ist es am Mittwoch, 28. Juni, zu einem Badeunfall gekommen, bei dem ein Zwölfjähriger zum Helden wurde. Beim Baden verlor ein 36-jähriger Mann, der Vater des Kindes, das Bewusstsein. Sein Sohn handelte entschlossen und hielt den Kopf seines Vaters über Wasser, bis die Rettungsschwimmer zur Hilfe eilten, heißt es in einer Meldung der Polizei Lübeck. Der 36-Jährige konnte erfolgreich wiederbelebt werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Donnerstag bestand keine Lebensgefahr mehr, heißt es weiter.

Kurz nach 15 Uhr hatten sich der Mann aus dem Sauerland und sein Sohn ins Wasser begeben. Vermutlich wegen einer bereits bestehenden Krankheit verlor der Familienvater das Bewusstsein. Mutig griff sein 12-jähriger Sohn ein, hielt den Kopf seines Vaters über Wasser und rief nach Hilfe. Die Rettungsschwimmer der DLRG und andere Strandbesucher kamen schnell zur Unterstützung hinzu und zogen den Mann aus dem Wasser.

Badeunfall in Großenbrode: Umstehende sorgen für Sichtschutz und machen Platz für Hubschrauber

Während die Rettungsschwimmer den Urlauber wiederbelebten, sorgten die anderen Helfer und Strandbesucher für einen Sichtschutz. Einige Personen räumten großzügig den Strandbereich, um eine sichere Landung des angeforderten Rettungshubschraubers zu ermöglichen. Neben der DLRG, dem Rettungshubschrauber und einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Heiligenhafen waren auch die Wasserschutzpolizei und ein Rettungswagen im Einsatz.

Weil sein eigener Sohn sofort zur Stelle war, konnten Retter der DLRG einen Familienvater aus der Ostsee bergen. (Montage) © Jürgen Wackenhut/imago

Der Rettungswagen brachte den zu diesem Zeitpunkt wieder stabilen 36-Jährigen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

