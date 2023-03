Der Tote von Sylt gibt weiter Rätsel auf – Polizei durchkämmt Waldstück nahe Fundort

Von: Dagmar Schlenz

Mysteriöser Todesfall auf Sylt: Die Polizei durchsucht ein Waldstück in der Nähe des Fundortes der Leiche. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Mitte März wurde auf Sylt eine Leiche in einem Auto gefunden. Fast zwei Wochen später durchkämmt die Polizei ein Waldstück nahe dem Fundort.

Westerland/Sylt – Ein mysteriöser Todesfall überschattet zurzeit die beliebte Ferieninsel: Ein lebloser Mann war in einem Auto auf Sylt aufgefunden worden. Ein Spaziergänger hatte das Fahrzeug am Donnerstag, 16. März 2023, kurz vor 10:00 Uhr, auf einem Feldweg in Westerland entdeckt und die Polizei gerufen.

Das Wageninnere war mit Löschschaum bedeckt, auf der Rückbank fanden die Beamten einen Toten. Nach der Obduktion und weiteren gerichtsmedizinischen Untersuchungen durchkämmte die Polizei jetzt die Felder und ein Waldstück in der Nähe des Fundortes.

Mysteriöser Todesfall auf Sylt: Polizei noch immer auf Spurensuche

Rund 25 Polizeibeamte sollen laut Berichten von shz.de am Dienstag, dem 28. März 2023, die Felder und einen Graben neben dem Weg durchsucht haben, auf dem der schwarze Passat mit der Leiche gefunden wurde. Im Wassergraben waren Polizeitaucher mit Metalldetektoren unterwegs. Auch das in der Nähe gelegene Südwäldchen wurde von der Polizei durchkämmt.

Bei dem Großeinsatz sollen laut Bild-Zeitung auch Ermittler der Mordkommission K1 vor Ort gewesen sein. Warum diese Aktion erst zwölf Tage nach dem Leichenfund stattgefunden hat, ist unklar – in der Zwischenzeit haben starke Regenfälle auf der Insel sicher einige Spuren verwischt.

Der Tote von Sylt: Staatsanwaltschaft schließt Selbstmord aus

Möglicherweise hat die Obduktion des Toten, der für die Untersuchungen aufs Festland gebracht worden ist, Erkenntnisse zur Tatwaffe gebracht. Denn von einem Selbstmord geht man im Falle des Toten von Sylt wohl nicht aus. „Wir ermitteln in alle Richtungen und ergebnisoffen, gehen aber primär nicht von einem Suizid aus“, teilte die zuständige Flensburger Staatsanwaltschaft gegenüber shz.de mit.

In diesem schwarzen VW-Passat wurde die Leiche auf Sylt gefunden. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen, die das Fahrzeug gesehen haben. © Polizei

Nach unbestätigten Berichten der Bild-Zeitung sollen bei der Obduktion des 38-jährigen Mannes Verletzungen am Kopf und im unteren Bereich eines Beines festgestellt worden sein. Die zuständige Staatsanwaltschaft Flensburg wollte sich bisher nicht zu den Ergebnissen der gerichtsmedizinischen Untersuchung äußern.

Leichenfund auf Sylt: Polizei sucht weiterhin nach Zeugen

Die Polizei ist weiterhin auf der Suche nach Zeugen, um herauszufinden, wie lange das Auto an der Fundstelle der Leiche geparkt war. Wer war am 27. oder 28. März 2023 auf dem kleinen Feldweg zwischen Süderstraße und Lorens-de-Hahn-Straße nahe dem Campingplatz Westerland unterwegs und kann Angaben dazu machen, ob dort der schwarze Passat gestanden hat?

Alle, die der Nähe des Fundorts der Leiche „verdächtige Wahrnehmungen“, wie Personen, Fahrzeuge oder Geräusche gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei auf Sylt unter 04651-70470 zu melden.