Mindestens acht Angriffe auf Schafe: Sylt geht gegen Hundebesitzer vor

Von: Dagmar Schlenz

Teilen

Die Nordseeinsel Sylt ist gerade bei Hundebesitzern ein beliebtes Ziel. Leider halten sich nicht alle an die Regeln, die auch dem Schutz anderer Tiere dienen.

List/Sylt – Es ist jedes Mal ein trauriger Anblick, wenn ein verletztes oder totes Schaf im Gras liegt – angegriffen und manchmal auch totgebissen von einem frei laufenden Hund. Auf dem Ellenbogen in List auf Sylt kommt es besonders häufig zu Übergriffen. Das ganze Listland befindet sich in Privatbesitz, viele Bereiche sind als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Hier grasen die Schafe friedlich in den Dünen – wenn sie nicht von Hunden gehetzt oder sogar angegriffen werden. Um dem Einhalt zu gebieten, hat die Listland-Eigentümergemeinschaft dieses Jahr erstmals eine Rangerin eingestellt.

Region: Listland (Ellenbogen) Lage: nördlichstler Teil der Insel Sylt Besitzer: Listland-Eigentümergemeinschaft Zutritt: 6 Euro Maut für Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer frei

Schäfer verzweifelt: Hunde reißen wiederholt Schafe auf Sylt

In Schleswig-Holstein gelten zum Schutz von Schafen und Deichlämmern strenge Regeln für Hundebesitzer. Doch es passiert immer wieder, zuletzt am 21. August 2023 am Ellenbogen auf Sylt: Ein frei laufender Schäferhund jagt eine große Gruppe an Schafen, bevor er sich in einem der Lämmer verbeißt, postet Stella Kinne in eine Sylter Facebook-Gruppe. Kinne ist die neue Rangerin, die im Listland ganz im Norden der Insel dafür sorgen soll, dass sich Hundebesitzer an die Regeln halten. Denn auf dem gesamten Ellenbogen herrscht ganzjährig Leinenpflicht für Hunde.

Bitte alle Hunde immer richtig an die Leine! Wenn man keine Kontrolle über seinen Hund hat, ist hier nicht der richtige Platz für ihn.

Die Bilder von dem verletzten Schaf, das mit einer blutenden Wunde am Hals schwer atmend im Gras liegt, sind bedrückend. Es sei das achte von einem Hund verletzte Schaf in diesem Jahr, berichtet Schäfer Jürgen Wolf-Diedrichsen auf Facebook. „Wir hoffen, dass das Lamm die Nacht schafft und morgen von der Tierärztin ausreichend versorgt wird. Wir geben nicht auf“, so der Schäfer weiter. Auf Nachfrage von Ippen.Media zum aktuellen Zustand des angegriffenen Tieres antwortet Rangerin Stella Kinne: „Wir wissen leider immer noch nicht, ob es überleben wird.“

Friedlich grasen Schafe und Lämmer auf Sylt, doch es kommt immer wieder zu Hundeangriffen. Neuerdings soll eine Rangerin die Einhaltung der Leinenpflicht kontrollieren. (Symbolbild) © Dagmar Schlenz

Täglich Verstöße: Rangerin kontrolliert Leinenpflicht am Ellenbogen

Die Menschen kommen nach Sylt, um dort die Strände und die Natur zu genießen. Und nicht nur Pulloverschaf „Pulli“, der neue Star auf der Insel, sondern alle Sylter Schafe und Lämmer sind beliebte Fotomotive. Für Schäfer Jürgen Wolf-Diedrichsen, der seine Schafe auf dem Lister Ellenbogen weiden lässt, sind sie so viel mehr. Umso betroffener machen ihn die Hunde-Attacken auf seine Tiere. Immer wieder wurde über auch über ein Hundeverbot auf dem Ellenbogen diskutiert.

Denn auch wenn in St. Peter-Ording schon ein Wolf am Strand gesichtet wurde: auf Sylt sind es Hunde, die den Schafen zusetzen. Klar war für Wolf-Diedrichsen und die anderen Eigentümer des Ellenbogens, dass sich etwas verändern musste. In diesem Jahr entschieden sie sich erstmals dafür, jemanden einzustellen, der Hundehalter auf die geltenden Regeln hinweist – und gegebenenfalls Bußgeldverfahren einleitet oder Hausverbote ausspricht. Seit Juli 2023 patrouilliert Stella Kinne als erste Rangerin auf dem Sylter Ellenbogen. Und sie hat eine Menge zu tun: täglich ermahnt sie Hundebesitzer, die gegen die geltende Leinenpflicht verstoßen.

„Es war ein Schock“: Aktueller Vorfall zeigt, wie wichtig die Arbeit der neuen Rangerin ist

Der aktuelle Vorfall steckt Rangerin Kinne immer noch in den Knochen. „Der Vorfall mit dem Lamm Ende August war mein erster Angriff, wo ich direkt danach vor Ort dabei war und der während meines neuen Jobs passiert ist. Das war natürlich ein Schock, hat mich aber auch vorbereitet auf die Zukunft. Es zeigt, wie wichtig diese Arbeit ist und motiviert mich umso mehr, mein Bestes zu geben, dass das nicht mehr passiert“, erzählt sie auf Nachfrage von Ippen.Media.

Durch ihre Präsenz vor Ort könnten viel mehr Personen erreicht werden, die ihre Hunde nicht an die Leine nehmen. „Standard-Ausreden höre ich immer, aber bisher waren alle einsichtig“, erzählt Kinne. Sie habe schon sehr viele Gespräche geführt und bekäme sehr viel positives Feedback. Neben dem Schutz der Schafe liegt ihr ein weiteres Thema am Herzen: der Müll am Strand. „Die Mengen an Müll, die ich aufsammele, hat mich sehr schockiert. Durch Kippengläser haben wir zumindest die Zigaretten im Strand reduziert.“ Es gibt noch viel zu tun, und Kinne wird möglicherweise im nächsten Jahr wieder auf dem Ellenbogen unterwegs sein – dann vielleicht sogar ganzjährig.