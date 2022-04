Letzte Sitzung des Kieler Landtags vor der Neuwahl gestartet

Der Plenarsaal im schleswig-holsteinischen Landtag. © Axel Heimken/dpa/Archivbild

Der schleswig-holsteinische Landtag ist am Mittwoch zu seiner letzten Sitzung in dieser Wahlperiode zusammengekommen. Zum Auftakt ging es um die finanziellen Auswirkungen des russischen Kriegs in der Ukraine. Für die Aufnahme und Betreuung der mittlerweile mehr als 24.000 Kriegsflüchtlinge sollen auf Vorschlag von Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) 400 Millionen Euro bereitgestellt werden.

Kiel - Der Landtag wird am Sonntag nächster Woche (8.5.) neu gewählt.

Vor dem Landeshaus demonstrierten einige Klimaaktivisten gegen die Absicht der Regierungsfraktionen CDU, Grüne und FDP, mit der Änderung des Wassergesetzes den Bau eines LNG-Terminals für flüssiges Erdgas in Brunsbüttel zu beschleunigen. Dazu stand die erste Lesung auf der Tagesordnung. Die Verabschiedung soll am Donnerstag folgen. Dadurch soll mit dem Bau des Hafens bereits begonnen werden können, selbst wenn ein Gericht noch über Anfechtungsklagen entscheiden müsste. Die Deutsche Umwelthilfe kritisierte das Vorhaben als klimapolitisch verheerend und verfassungsrechtlich zweifelhaft. Der BUND warf der Koalition vor, sie hebele Bürgerrechte aus.

Weitere Landtagsthemen sind im Laufe des Tages die Modernisierung der Infrastruktur des Landes, die Schulpolitik und der Tourismus. dpa