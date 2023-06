Leuchtturm von Helgoland ziert bald neue 70-Cent-Briefmarke

Der Leuchtturm auf der Helgoländer Düne. © Friedemann Kohler/dpa-tmn

Der viereckige Leuchtturm von Helgoland soll von Juli an die neuen 70-Cent-Briefmarken der Deutschen Post zieren. Das Sonderpostwertzeichen ist Teil der Serie „Leuchttürme“, wie das Bundesfinanzministerium am Freitag mitteilte. Der Turm steht auf der Westseite der Insel. Er wurde 1952 zunächst provisorisch errichtet. Das Erscheinungsbild des Turms ist seit einem Umbau 1965 äußerlich unverändert.

Helgoland - Der Leuchtturm besitze das lichtstärkste Feuer an der deutschen Nordseeküste, hieß es dazu. In klaren Nächten sei das Feuer bis aus einer Entfernung von 28 Seemeilen - also zum Beispiel auf den Ostfriesischen Inseln im Süden und der Halbinsel Eiderstedt im Osten - zu erkennen.

Die neue Marke soll am 27. Juni auf Helgoland vorgestellt werden. Sie kann vom 6. Juli in den Filialen der Deutschen Post gekauft werden. Zu der Briefmarken-Serie zählen bereits die Leuchttürme in Friedrichsort, Darßer Ort und Wangerooge, das Leuchtfeuer Tinsdal und der Leuchtturm Campen. Die Sonderbriefmarke und die Ersttagsstempel wurden den Angaben zufolge von Carsten Wolff aus Frankfurt am Main gestaltet. dpa