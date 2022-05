Levits für Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens

Egils Levits (l-r), Präsident von Lettland. © Mindaugas Kulbis/AP/dpa

Der lettische Staatspräsident Egils Levits begrüßt einen möglichen Beitritt Finnlands und Schwedens zur Nato. „Wir stehen positiv dazu“, sagte Levits am Donnerstag in Kiel. Ein solcher Schritt würde die Nord- und Ostflanke der Nato stärken. Die Nato sei das wichtigste und stärkste Verteidigungsbündnis der Welt. „Wir haben nur Verteidigung auf unserem Programm“, sagte der lettische Präsident.

Kiel - „Und deshalb ist der Beitritt sehr wichtig und wir begrüßen das.“

Levits führte in Kiel ein Gespräch mit dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU). Beide sagten der Ukraine angesichts des russischen Angriffskriegs volle Unterstützung zu. Sie sprachen sich auch dafür aus, die bilaterale Zusammenarbeit auszubauen. Am Abend wird der lettische Staatspräsident in Kiel eine Auszeichnung entgegennehmen. Die Schleswig-Holsteinische Juristische Gesellschaft ehrt ihn mit dem erstmals verliehenen Rechtsstaatspreis. dpa