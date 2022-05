Lindner zur Wahl: CDU und FDP haben „bürgerliche Mehrheit“

Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen, spricht. © Kay Nietfeld/dpa Pool/dpa

Der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner hat die Schlüsselrolle von Schleswig-Holsteins CDU-Ministerpräsident Daniel Günther für das Landtagswahlergebnis betont. „In Schleswig-Holstein hat heute keine Landtagswahl stattgefunden, es hat stattgefunden eine Günther-Wahl“, sagte Lindner am Sonntagabend in der FDP-Zentrale in Berlin. Günther habe als populärster Ministerpräsident in Deutschland einen überragenden Wahlerfolg erzielt.

Berlin - Zum Abschneiden seiner Partei in Schleswig-Holstein sagte Linder am Abend im ZDF: „Jetzt ist die FDP auf der Höhe der durchschnittlichen Ergebnisse der letzten Jahrzehnte. Mehr wäre wünschenswert gewesen, aber immerhin dies.“ Der FDP-Chef betonte, dass es im Norden eine „bürgerliche Mehrheit der Mitte von Union und FDP“ gebe.

Mit Blick auf die anstehende Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am kommenden Sonntag und den dortigen CDU-Spitzenkandidaten sagte Lindner: „Hendrik Wüst ist nicht Daniel Günther, und deswegen kommt es umso mehr nächste Woche auf die FDP an.“ dpa