Linke berät auf Rügen über Europawahl und Kommunalwahl 2024

Martin Schirdewan, Bundesvorsitzender Die Linke, sitzt beim Landesparteitag der Linken im Tagungssaal. © Bodo Schackow/dpa/Archivbild

Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern hat bei einem Landesparteitag in Bergen auf Rügen über die Kommunalwahlen und die Europawahl im kommenden Jahr beraten. Gemeinsam mit seinem Fraktionskollegen im EU-Parlament, Helmut Scholz, forderte Linken-Chef Martin Schirdewan am Samstag nach Mitteilung der Partei eine deutlich sozialere EU. Der europäische Staatenbund dürfe sich nicht abschotten, sondern solle Vorbild bei Menschlichkeit, Demokratie und Sozialem sein.

Bergen - Dazu seien grundlegende Änderungen in der Wirtschaftspolitik, aber auch an den Strukturen der EU notwendig.

Die Linke bildet in Mecklenburg-Vorpommern mit der SPD die Landesregierung, außerdem ist die Partei in den Ländern noch in Thüringen und Bremen in Regierungsverantwortung.

Linke-Landeschef Peter Ritter stellte beim Parteitag die kommunalpolitischen Leitlinien für die Kommunalwahlen im kommenden Jahr vor. Kommunalpolitik müsse vor allem sozial gestaltet werden, ein Schwerpunkt der Politik sei etwa lebenswerte Kommunen für Alt und Jung. Landesvorsitzende Vanessa Müller verwies auf eine Kampagne, um neue Mitglieder zu werben. Insbesondere junge Menschen sollen mit verschiedenen Veranstaltungsformaten angesprochen werden, beispielsweise Kinoabenden, Konzerten oder Haustürgesprächen.

Zu Gast auf dem Parteitag war auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Sie erlebe eine konstruktive Zusammenarbeit in der Koalition mit der Linken, sagte die SPD-Politikerin. „Beide Partnerinnen arbeiten eng und vertrauensvoll zusammen.“

Die Regierungschefin äußerte sich zum Ringen um ein auf Rügen geplantes Terminal für Flüssigerdgas (LNG). Es gebe keinen anderen Weg als die Versorgung aus erneuerbaren Energien, sagte Schwesig. An der aktuellen Diskussion sei zu erkennen, dass Alternativen wie LNG „nicht nur klimaschädlich und teuer sind, sondern dass sie eben auch kaum auf Akzeptanz stoßen“. Das sei ein Riesenproblem. „Und deswegen kann es nur eine Lösung geben, dass wir so schnell wie möglich dafür sorgen, dass wir uns aus Erneuerbaren versorgen können. Bei Strom, bei Wärme.“ dpa