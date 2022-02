LNG-Terminal im Fokus: Regierungserklärung zur Corona-Lage

Eine Weltkrise beschäftigt auch den Landtag in Kiel. Der Russland-Ukraine-Konflikt mit Konsequenzen für die deutsche Energieversorgung steht zur Debatte. Dabei geht es auch um ein Projekt für den Norden. Da stehen die Grünen zwischen Baum und Borke.

Kiel - Mit der Zuspitzung des Ukraine-Russland-Konflikts rückt die Sicherung der deutschen Energieversorgung verstärkt auch in den Blickpunkt des Kieler Landtags. „Schleswig-Holstein muss vor dem Hintergrund der mit der Verschärfung des Konfliktes einhergehenden Energiekrise in Europa einen eigenen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten“, heißt es in einem Dringlichkeitsantrag der SPD für die am Mittwoch beginnende Landtagssitzung. „Dazu gehört neben dem weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien das Bekenntnis zum geplanten LNG-Terminal in Brunsbüttel.“

Dies bringt den Ex-SPD-Koalitionspartner Grüne unter Druck, weil deren Parteitag am Samstag ein solches Terminal für verflüssigtes Erdgas abgelehnt hat. Fraktionschefin Eka von Kalben bekannte sich am Dienstag aber zum 2017 mit CDU und FDP vereinbarten Koalitionsvertrag. Darin befürworten die Jamaika-Partner die Nutzung von LNG mit Betankungs- und Bunkereinrichtungen im Land.

Ein LNG-Terminal würde vermutlich auch Fracking-Gas aus den USA oder anderen Ländern umschlagen - diese Fördermethode wird von allen Parteien im Land aber abgelehnt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat sich mittlerweile für ein vom Bund gefördertes Terminal in Deutschland ausgesprochen, um die Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern. Allerdings wäre es erst in einigen Jahren fertig. Habeck müsse einen Spagat zwischen klimapolitischer Verantwortung und Versorgungssicherheit machen, sagte von Kalben. Die Grünen wollten ein Terminal für Gas und Wasserstoff zugleich. Ob das technisch zu vertretbaren Kosten möglich ist, muss offenkundig noch geklärt werden.

Der SPD-Vorstoß verärgerte die Grünen. „Wir lassen uns eben jetzt, ehrlich gesagt, von einer SPD, die sich sehr stark an Menschen orientiert, die von Gas profitieren, nicht sozusagen die energiepolitische Misere in die Schuhe schieben“, sagte von Kalben. Gemeint ist Ex-Kanzler Gerhard Schröder. Sie gehe davon aus, dass Jamaika sich auf einen Antrag einigen wird, der sich nicht gegen das Terminal aussprechen wird. Mit mehr erneuerbaren Energien hätte Deutschland schon unabhängig von Gas und von Russland sein können.

Deutschland brauche ein Terminal für Gas zum Beispiel aus den USA oder Katar für eine Übergangszeit, sagte CDU-Fraktionschef Tobias Koch. An der Koalitionstreue der Grünen habe er keine Zweifel. Von Kalben bekannte Vertragstreue bis zum Schluss, also vorerst bis zur Landtagswahl am 8. Mai. Abweichungen von Parteitagsbeschlüssen gebe es immer mal, sagte Koch. Diese Beschlüsse beschrieben Ausgangspositionen. Bei künftigen Koalitionsverhandlungen werde das Thema LNG ein wichtiger Punkt sein.

FDP-Fraktionschef Christopher Vogt kritisierte das Nein des Grünen- Parteitags zum LNG-Terminal. Für ihn sei nach der Wahl keine FDP-Regierungsbeteiligung denkbar, die aus ideologischen Gründen etwas verhindere, was das Land dringend brauche. Bei möglichen Koalitionsverhandlungen werde LNG aber kein Knackpunkt sein.

Unter dem Motto „Zurück zur Normalität“ wird Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch eine Regierungserklärung zur Corona-Lage abgeben. Er hatte in der vorigen Woche eine Reihe von Erleichterungen für diverse Bereiche angekündigt, die am 3. März in Kraft treten sollen. Für den 20. März ist dann der Wegfall aller tiefgreifenden Schutzmaßnahmen vorgesehen. Trotz weiterhin hoher Infektionszahlen ist die Belastung der Krankenhäuser nach wie vor moderat.

Günther habe in der vorigen Woche schon alles abgefrühstückt, sagte SPD-Fraktionschefin Serpil Midyatli. Sie sei gespannt, was er noch Neues zu sagen habe. Auch mit den anstehenden Öffnungsschritten werde nicht alles normal sein, sagte Midyatli. Die Pandemie sei nicht vorbei; erforderlich seien Konzepte zum Beispiel für benachteiligte Familien.

Auch die Grünen-Fraktionschefin monierte Günthers Motto. Für viele Menschen gebe es jetzt keine Normalität, sagte von Kalben. Besonders Kinder und Jugendliche hätten in der Pandemie stark gelitten. Selbstmorde und Selbstmordversuche hätten erschreckend zugenommen. Nötig seien Aufholprogramme für Kinder und Jugendliche sowie psychotherapeutische Betreuung wegen Depressionen. Der Landtag will am Mittwoch auch ein Digitalisierungsgesetz beschließen und über Künstliche Intelligenz diskutieren.

Nach der Regierungserklärung und der Debatte darüber wird sich das Parlament speziell mit dem Schulunterricht unter Pandemie-Bedingungen befassen. Die Schulen seien weit entfernt von Normalität, sagte der SPD-Bildungspolitiker Martin Habersaat. Die Infektionszahlen dort seien wieder gestiegen. dpa