Losse-Müller ruft Ukraine zum Durchhalten auf

Thomas Losse-Müller, (SPD). © Axel Heimken/dpa/Archivbild

Der SPD-Spitzenkandidat zur Landtagswahl am 8. Mai in Schleswig-Holstein, Thomas Losse-Müller, hat die Menschen in der Ukraine zum Durchhalten aufgerufen: „Geben Sie nicht auf! Der Kampf für Freiheit, Toleranz und Menschenrechte ist unersetzlich“, sagte der Sozialdemokrat am Samstag beim Landesparteitag der Nord-SPD in Lübeck. Das gelte auch für die Menschen, die sich in Russland gegen Putins Machtapparat stellen.

Lübeck - Man sei dankbar für Nachbarschaft und Freundschaft mit den Menschen mit russischen Wurzeln in Schleswig-Holstein. „Wir wissen: Putin spricht nicht für Russland und nicht für alle Russinnen und Russen“, sagte Losse-Müller.

Die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli sagte: „Wir stehen fest an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer.“ Sie verteidigte die Lieferung von Waffen an die Ukraine, denn: „Auch durch Nichtstun kann man Schuld auf sich laden.“ Es gehe darum, das Töten schnellstmöglich zu beenden. „Krieg bringt ausschließlich Leid über die Menschen“, sagte sie.

Schleswig-Holstein sei selbstverständlich bereit, Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen. Die SPD werde die Landesregierung dabei mit allen Kräften unterstützen, sagte Losse-Müller. Es dürfe jetzt kein Zögern geben. „Wir müssen die Ärmel hochkrempeln.“ dpa