Ludwig/Lippmann verlieren EM-Halbfinale: Spiel um Platz drei

Beach-Volleyball

Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig hat mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann den Einzug in das Endspiel der Beachvolleyball-Europameisterschaft verpasst. Das Duo aus Hamburg und Schwerin verlor am Samstag auf der Donauinsel in Wien das Halbfinale gegen die Schweizerinnen Tanja Hüberli und Nina Brunner in drei Sätzen 19:21, 21:19 und 14:16.

Wien - Nach dem verlorenen ersten Durchgang kamen Ludwig und ihre neue Partnerin besser ins Spiel. Beim 20:17 hatten sie zwei Satzbälle, schafften aber erst im dritten Versuch den Ausgleich. Im Entscheidungssatz wehrten die Deutschen zwei Matchbälle ab. Den letzten Ball setzte Lippmann dann aber ins Netz und sorgte so für die Entscheidung zugunsten von Hüberli/Brunner, die 2022 bei der EM in München Silber gewonnen hatten.

Im Spiel um Platz drei treffen Ludwig/Lippmann am Nachmittag (16.30 Uhr) auf die Verliererinnen des zweiten Semifinales zwischen Daniela Alvarez/Tania Moreno (Spanien) und Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder (Schweiz).

Ebenfalls am Samstag (15.15 Uhr) steht noch das Viertelfinale des einzigen deutschen Männer-Duos Nils Ehlers und Clemens Wickler auf dem Programm. Die beiden Hamburger spielen gegen die schwedischen Titelverteidiger David Ahman und Jonatan Hellvig. dpa