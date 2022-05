Lübeck feiert 35 Jahre Weltkulturerbe

Historische Hausfassaden spiegeln sich in der Altstadt in einem Autodach. © Markus Scholz/dpa/Archivbild

1987 nimmt die Unesco Lübeck als erste Stadt Nordeuropas in die Welterbeliste auf. Am Welterbetag wird das gefeiert - mit einer Party und mit kostenlosen Führungen durch die Altstadt.

Lübeck - Vor 35 Jahren wurde die Lübecker Altstadt in die Unesco-Welterbe-Liste aufgenommen. Aus diesem Grund feiert die Hansestadt am Sonntag (5. Juni) den Welterbetag mit einem Fest in Sichtweite des Holstentores. Außerdem gibt es an dem Tag vier kostenlose Themenführung durch die Altstadt. Die Führungen starten um 12.00 Uhr und um 16.00 Uhr an der Tourist-Information. Die Teilnehmerzahl ist den Angaben zufolge auf jeweils 25 Personen begrenzt, eine Voranmeldung ist nicht möglich.

Mit Lübeck wurde nach Angaben der Stadt erstmals in Nordeuropa ein komplettes Stadtquartier in die Welterbeliste aufgenommen. Gründe dafür waren der planmäßig angelegte und bis heute erhaltene Stadtgrundriss, die originale historische Bausubstanz und die berühmte Stadtsilhouette mit den fünf gotischen Backsteinkirchen und ihren sieben Türmen. Diese Ansicht macht die Stadt nach Angaben der Unesco unverwechselbar, sie ist zugleich ein außergewöhnliches Sinnbild der Macht und historischen Bedeutung der Hanse, an deren Spitze Lübeck rund vier Jahrhunderte stand.

Neben dem, was über der Erde ist, sind auch die Schätze im Untergrund geschützt. Immer wieder stoßen Bauarbeiter auf dem Altstadthügel auf Reste mittelalterlicher Häuser, Keller und Brunnen, weshalb Archäologen Lübeck für eines der bedeutendsten Grabungsgebiete Nordeuropas halten.

Doch auch jüngere Funde stellen mitunter eine Sensation dar. 2021 wurde bei Ausschachtungen zu Füßen der Marienkirche eine Nusstorte gefunden, die den Bombenangriff auf Lübeck im April 1942 überstanden hat. dpa