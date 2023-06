Lübecker Dom wird 850 Jahre alt

Blick auf den Lübecker Dom vom Mühlenteich aus. Der Dom feiert 850 Jahre. © Georg Wendt/dpa

Der Lübecker Dom wird in diesem Jahr 850 Jahre alt. Das feiert die Gemeinde vom 23. Juni an mit einer bunten Festwoche mit viel Musik, Vorträgen und Aktionen für Jung und Alt. Der Dom sei trotz seiner vielen Kunstschätze im Innern immer eine Gottesdienstkirche geblieben, sagte Pastor Martin Klatt. An normalen Sonntagen seien 200 bis 300 Gottesdienstbesucher im Dom.

Lübeck - Zur Gemeinde gehören heute knapp 3000 Menschen.

1173 legte Herzog Heinrich der Löwe den Grundstein für den Dom, nachdem der Bischofssitz von Oldenburg in Holstein nach Lübeck verlegt worden war. Der Lübecker Dom ist somit einer der vier sogenannten Löwendome. Dazu gehören außerdem Ratzeburg (Grundsteinlegung 1154), Schwerin (Grundsteinlegung 1171) und Braunschweig (Grundsteinlegung 1173). Bei einem Bombenangriff auf Lübeck in der Nacht vom 28. auf den 29. März 1942 wurden große Teile der Innenausstattung des Doms zerstört, darunter der Hochaltar aus dem Jahr 1696 und die Orgel.

Die größte Aufgabe für die Gemeinde ist heute der bauliche Erhalt der Kirche. Diese Aufgabe reiße nie ab und werde auch weitere Generationen noch beschäftigen, sagte Klatt. Aktuell steht die Sanierung der beiden Türme an, sie soll voraussichtlich zwölf Millionen Euro kosten. dpa