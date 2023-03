Macheten-Überfall: Polizei ermittelt weitere Tatverdächtige

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Knapp eine Woche nach einem bewaffneten Überfall mit einer Machete in Grömitz im Kreis Ostholstein hat die Polizei am Freitag zwei weitere Tatverdächtige ermittelt. Es handele sich um einen 23-Jährigen und einen 33-Jährigen, beide aus dem Kreis Ostholstein, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Sie seien vorübergehend festgenommen, aber nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen worden, hieß es.

Grömitz - Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der 23-Jährige während der Tat am 11. März vor der Tür der Kneipe Wache gestanden. Als er bemerkt habe, dass der 20 Jahre alte Haupttäter von den Gästen überwältigt worden sei, habe er die Flucht ergriffen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der 33-Jährige habe während der Tat mit einem Fluchtwagen in der Nähe gewartet. Beide Männer waren nach Polizeiangaben zunächst unerkannt entkommen.

Ermittlungen und Zeugenhinweise führten die Polizei schließlich auf die Spur der beiden weiteren Tatverdächtigen. Bei den Durchsuchungen ihrer Wohnungen am Freitag sei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden, das derzeit noch ausgewertet werde, sagte die Sprecherin. Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer entlassen. Sie müssen sich jedoch wegen des Verdachts der Beteiligung an einer räuberischen Erpressung verantworten. dpa