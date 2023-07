Machinos Plan: Über Kiel zu „irgendeinem großen Verein“

Teilen

Der Japaner Shuto Machino ist Neuzugang beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. © Frank Molter/dpa

Holstein Kiels Star-Neuzugang Shuto Machino möchte sich in Deutschland durchsetzen. Sein Traum sei es, „bei Holstein in Europa Fuß zu fassen und dann zu irgendeinem großen Verein zu wechseln, vielleicht sogar nach England“, sagte der neue Stürmer des Fußball-Zweitligisten den „Kieler Nachrichten“ (Dienstag).

Kiel - Ein Vorbild könnte dabei Jae-Sung Lee sein. Der Südkoreaner war 2018 nach Kiel gewechselt und schaffte mit einem Wechsel zu Mainz 05 den Sprung in die Bundesliga. Machino möchte sich zuerst jedoch in Kiel weiterentwickeln: „Ich will fußballerisch erwachsener werden, dafür war der Schritt nach Europa notwendig“, sagte der 23-Jährige. „Hier heißt es immer kämpfen. Das Spiel ist körperlicher, während es in Japan mehr um den Spaß am Spielen geht.“

Der Wechsel bedeute aber noch weitere Umstellungen. „Am meisten Respekt hatte ich davor, dass ich eine neue Sprache erlernen muss. Auch hatte ich schon vorher gehört, dass die Ernährung in Deutschland extrem anders ist“, sagte der japanische Nationalspieler. dpa