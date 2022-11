Machulla: „Brauchen Aggressivität und gewisse Coolness“

Trainer Maik Machulla verfolgt ein Spiel seiner Mannschaft. © Michael Schwartz/dpa/Archivbild

Die SG Flensburg-Handewitt steht vor einer unangenehmen Aufgabe in der Handball-Bundesliga. „Das ist alles andere als ein normaler Aufsteiger“, sagte Trainer Maik Machulla vor dem Auswärtsspiel am Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) beim VfL Gummersbach. Mit 11:9 Punkten aus den ersten zehn Spielen ist der Traditionsclub aus dem Oberbergischen stark in die Saison gestartet.

Flensburg - „Das hat deren Brust noch breiter gemacht“, mutmaßte der SG-Coach.

„Wir brauchen Bereitschaft, Aggressivität und eine gewisse Coolness“, forderte Machulla von seinem Team. „Wir können nicht mit Halbgas agieren.“ Bei den Flensburgern steht Franz Semper nach seiner überstandenen Grippe wieder im Kader. Spielmacher Jim Gottfridsson fällt aufgrund seiner Muskelverletzung weiterhin aus. Bei den Gummersbachern sieht der SG-Coach vor allem Regisseur Dominik Mappes und Nationalspieler Julian Köster im Fokus: „Das sind Spieler, die den Unterschied machen können.“

Die Statistik spricht jedenfalls ganz klar für die Norddeutschen. Die letzten 20 Duelle mit dem VfL Gummersbach endeten mit Flensburger Siegen. dpa