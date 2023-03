Madsen sieht in Ampel-Kompromiss Rückschlag für die A20

Claus Ruhe Madsen (parteilos), Schleswig-Holsteins Minister für Verkehr, lächelt. © Marcus Brandt/dpa

Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) hat den Kompromiss der Ampel-Koalition auf Bundesebene mit Blick auf die Autobahn 20 bedauert. „Abgesehen davon, dass nicht einmal der Nord-Ostsee-Kanal und auch keine andere Wasserstraße auf der Liste beschleunigter Projekte auftaucht, bremst das Ergebnis vor allem den Weiterbau der A20 massiv aus“, sagte Madsen am Mittwoch.

Kiel - Entgegen aller Bekenntnisse von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) habe die Bundesregierung der A20 kein „überragendes öffentliches Interesse“ bescheinigt.

Madsen sprach von einem „Schlag ins Gesicht für die wirtschaftliche Entwicklung der gesamten Westküste“ und Tausende Menschen, die seit zwei Jahrzehnten unter Dauer-Stau in Bad Segeberg litten. Seit 13 Jahren endet die A20 östlich der Stadt. Der FDP habe es in den Verhandlungen am nötigen politischen Gewicht gefehlt, die halbfertige Ost-West-Magistrale beschleunigt voranzutreiben, sagte Madsen.

Wissing warf er vor, das bittere Ergebnis mit Verweis auf Beschleunigungen im Naturschutzrecht und schnellere Raumverträglichkeitsprüfungen sowie Vereinfachungen bei Verwaltungsgerichtsverfahren kaschieren zu wollen. „Das könnte im besten Fall nur noch geringe Wirkungen auf den niedersächsischen Teil der A20 haben.“ Die Bundesregierung sei beim Thema Straßen nur auf den Westen und Süden ausgerichtet.

Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) widersprach Madsen. „Wir bedauern sehr, dass Verkehrsminister Madsen offensichtlich keine Ahnung hat, was im Koalitionsausschuss beschlossen wurde.“ Die A20 sei im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans und werde entsprechend gebaut. „Alles andere sind Fake News. Dass sie nicht im Rahmen einer Legalplanung umgesetzt wird, also durch Gesetz, dass nicht auf Planungsverfahren bei Bauvorhaben in dieser Größenordnung verzichtet werden kann, liegt schlicht am europäischen Recht.“ dpa