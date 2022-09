Madsen will auch deutsche Staatsbürgerschaft annehmen

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen. © Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) will auch die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen. „Ich bin und bleibe Däne“, sagte Madsen den „Kieler Nachrichten“, infrage komme also nur eine doppelte Staatsbürgerschaft. „Aber ich würde mich freuen, wenn ich ein halbes deutsches Herz dazu bekommen könnte.“ Er sei gerade 50 Jahre alt geworden, „da fängt man an zu überlegen, was man noch zu erledigen hat.

Kiel - Und als Erstes habe ich entschieden: deutsch!“

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte Madsen in den vergangenen Monaten auch die CDU-Mitgliedschaft nahegelegt. „Daran wird noch gearbeitet“, sagte Madsen der Zeitung. Er lerne die Akteure innerhalb der Nord-Union gerade erst kennen, sei auf Fraktionssitzungen und Klausuren gewesen und habe seine erste reguläre Landtagssitzung absolviert. Über die Parteimitgliedschaft wolle er „in Kürze“ entscheiden. „Ich habe mir noch keinen Termin vorgenommen.“ Klar sei, dass er wegen der CDU und ihres Ministerpräsidenten Günther nach Schleswig-Holstein gekommen sei. „Aber für Eile gibt es keinen Anlass.“ dpa