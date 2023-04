Mann aus Rache für Ohrfeige getötet? Urteil erwartet

Eine Figur der blinden Justitia. © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Im Prozess um tödliche Schüsse auf einen 31-jährigen Mann will das Kieler Landgericht am Donnerstag (09.30 Uhr) das Urteil verkünden. Die Staatsanwältin forderte wegen heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen eine lebenslange Freiheitsstrafe für den 24 Jahre alten Angeklagten. Der Mann habe im Kieler Stadtteil Gaarden am 27. Juni 2022 mindestens vier Mal gezielt auf das Opfer geschossen.

Kiel - Bereits zwei Brustdurchschüsse waren demnach tödlich. Das Tatmotiv sei Rache für eine Ohrfeige gewesen, die der 31-Jährige dem jüngeren Bruder des Angeklagten verpasst habe.

Der Nebenklagevertreter plädierte ebenfalls für eine lebenslange Freiheitsstrafe. Der Verteidiger ging dagegen von Totschlag und einem spontanen Tatentschluss aus. Er bat um eine milde Strafe, einen Strafrahmen nannte er nicht.

Der 24-Jährige war nach der Tat geflüchtet. Er wurde in Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen) gefasst und sitzt in Untersuchungshaft. Er gestand, mehrfach geschossen zu haben. Er sei vom Opfer bedroht worden. Laut Gutachten ist der Angeklagte voll schuldfähig. dpa