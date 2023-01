Mann bedroht Autofahrer und Polizei mit Messer - Festnahme

Teilen

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Ein 31 Jahre alter Mann hat in Geesthacht mehrere Autofahrer mit einem Messer bedroht. Danach sei er mit dem Messer auf die eingesetzten Polizeibeamte losgegangen, diese hätten einen Warnschuss abgegeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der 31-Jährige habe am Sonntagabend mit dem Messer in der Hand mehrere Autofahrer zum Anhalten genötigt und dann versucht, die Türen der Fahrzeuge zu öffnen.

Ratzeburg - In einigen Fällen habe er außerdem auf die Fahrzeuge eingeschlagen, sagte eine Polizeisprecherin.

Bei der Festnahme des Mannes setzten die Beamten den Angaben zufolge auch Pfefferspray und einen ausziehbaren Einsatzstock ein. Der Geesthachter konnte überwältigt werden. Da der Verdacht besteht, dass er unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm Blut abgenommen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Gegen den 31-Jährigen wird jetzt wegen Sachbeschädigung, Bedrohung, versuchter gefährlicher Körperverletzung und versuchtem tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Er kam wieder auf freien Fuß. dpa