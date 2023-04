Mann bei angeblichem Besichtigungstermin überfallen

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Ein 26 Jahre alter Mann aus Hannover ist in Lübeck mit Waffen bedroht und beraubt worden. Die Täter hätten einen fünfstelligen Betrag erbeutet und seien zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der Mann, der zu einem vermeintlichen Besichtigungstermin einer Bar nach Lübeck gekommen war, sei bei der Attacke leicht verletzt worden.

Lübeck - Statt der Besichtigung erwarteten ihn am Donnerstag nach Angaben der Polizei drei Männer. Sie bedrohten ihn demnach mit einer Schusswaffe und einem Messer und forderten ihn auf, den Kofferraum seines Wagens zu öffnen. Dann raubten sie einen Geldkoffer und den Autoschlüssel und flüchteten. Eine Fahndung nach den Tätern blieb zunächst ergebnislos.

Zwei der drei Tatverdächtigen sollen nach Polizeiangaben zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein. Einer habe eine dunkle Hautfarbe gehabt und einen schwarzen Jogginganzug mit weißen Details getragen. Der zweite habe einen Dreitagebart und einen olivfarbenen Jogginganzug getragen. Der dritte Verdächtige sei als deutlich kräftiger beschrieben worden, sagte eine Polizeisprecherin. dpa