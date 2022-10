Mann findet seit fünf Tagen vermisste Frau bewusstlos

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Eine seit fünf Tagen vermisste 74 Jahre alte Frau ist bewusstlos in einem Wald bei Aumühle (Kreis Herzogtum Lauenburg) gefunden worden. Einem Förster beziehungsweise Jäger sei am Donnerstag von Weitem die rote Jacke der dementen Frau aufgefallen und er habe sofort die Polizei alarmiert, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag.

Ratzeburg - Da zu dem Zeitpunkt noch immer Beamte mit Hunden in der Nähe nach der Frau aus Bargteheide (Kreis Stormarn) suchten, waren sie auch schnell am Fundort und konnten helfen, wie die Sprecherin weiter sagte. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Gesundheitszustand der Frau sei kritisch.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit war die 74-Jährige seit Samstag orientierungslos in der Region unterwegs. „Wir haben keinerlei Hinweise drauf, dass sie zwischenzeitlich irgendwo untergekommen ist“, sagte die Sprecherin.

Die Frau war am Samstag bei einem Familienausflug gegen Mittag plötzlich verschwunden und zuletzt im Bereich des Bismarck-Mausoleums gesehen worden. Trotz umfassender Suchmaßnahmen auch von Hundertschaften konnte sie nicht gefunden werden. dpa