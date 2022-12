Mann flüchtet vor Polizei und rammt mit Auto Linienbus

Aufgrund einer zufälligen Kontrolle bei einer Tankstelle hat die Polizei einen gesuchten mutmaßlichen Räuber festnehmen können - allerdings erst nach einer Verfolgungsjagd mit mehreren Unfällen. Die Beamten hatten den Mann am Sonntagabend in Aumühle (Herzogtum Lauenburg) wegen seines auffälligen Verhaltens kontrollieren wollen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Aumühle/Oststeinbek - Doch der sei stattdessen zu seinem Auto gerannt und habe Gas gegeben. Bei der Verfolgungsfahrt prallte der Mann zunächst in Glinde (Kreis Stormarn) mit seinem Wagen gegen einen haltenden Linienbus. Alle Fahrgäste blieben unverletzt.

In Richtung Autobahn 24 fuhr zudem eines der Polizeiautos gegen das Fahrzeug einer 21-Jährigen. Dabei wurden sie, ihre Mitfahrerin sowie zwei Polizisten leicht verletzt. In Oststeinbeck stoppten Beamte das Auto schließlich und nahmen den sich wehrenden Mann fest. Dessen Fahrzeug und ein ziviler Streifenwagen wurden den Angaben zufolge dabei stark beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 50.000 Euro.

Der Mann war laut Polizei nicht nur ohne gültigen Führerschein und möglicherweise berauscht unterwegs, er gilt nun auch als Verdächtiger einer mehrmonatigen Raubserie auf Tankstellen und Spielotheken. Er sitzt in Untersuchungshaft. dpa