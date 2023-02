Mann mit Messer im Regionalzug

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein 29 Jahre alter Mann hat in einem Regionalzug zwischen Hamburg und Lübeck für einen Schreckmoment gesorgt. Einer Zugbegleiterin sei bei der Fahrkartenkontrolle am Freitag ein Messer am Gürtel des Mannes aufgefallen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Da sich der Mann ihr gegenüber aufbrausend und unkooperativ verhalten habe, habe sie die Bundespolizei verständigt.

Bargteheide (dpa/lno)- Als die Beamten eintrafen, hatte sich der Mann wieder beruhigt. Er habe den Zug in Bargteheide im Kreis Stormarn widerstandslos verlassen, sagte der Sprecher. Menschen habe er mit dem Messer zu keiner Zeit bedroht. Jetzt werde geprüft, ob der 29-Jährige das sogenannte Outdoor-Messer mit einer Gesamtlänge von zwölf Zentimetern im Zug tragen durfte. Zuerst hatte „LN-Online“ über den Vorfall berichtet. dpa