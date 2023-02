Mann soll Ex-Chef niedergestochen haben: Plädoyers erwartet

Eine Bronzefigur der Justitia mit Schwert und Waage. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Im Prozess gegen einen Mann, der in Kappeln seinen Ex-Chef niedergestochen haben soll, werden heute die Plädoyers erwartet. Möglicherweise wird auch das Urteil verkündet. Der 23-Jährige ist am Landgericht Flensburg wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung angeklagt.

Flensburg - Er soll laut Staatsanwaltschaft am 30. Mai 2022 in Kappeln an der Schlei seinen ehemaligen Arbeitgeber aufgesucht haben, weil er der Meinung gewesen sei, der Hotelier schulde ihm noch 110 Euro. Als der damals 57 Jahre alte Mann den Angeklagten des Hauses verweisen wollte, habe dieser unvermittelt mehrfach mit einem Messer mit einer Klingenlänge von etwa 30 Zentimern auf den Mann eingestochen.

Der Hotelier musste notoperiert werden. Der 23-Jährige wurde zwei Wochen nach der Tat nach umfangreicher Fahndung in Frankreich gefasst. dpa