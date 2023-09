Mann soll Menschen vergiftet haben: Prozess beginnt erneut

Ein Schild mit der Aufschrift "Angeklagter" wird auf die Gerichtsbank gestellt. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Alles noch mal von vorne: Schon zum zweiten Mal steht ein Musiker des Schleswig-Holsteinischen Symphonieorchesters wegen versuchten Mordes an drei Menschen vor Gericht. Am Freitag (11.30 Uhr) werde die Hauptverhandlung neu eröffnet, weil zuvor eine Richterin erkrankt sei, teilte das Landgericht Hannover mit.

Hannover - Die erste Hauptverhandlung wurde ausgesetzt - und muss neu beginnen, weil die gesetzliche Höchstdauer einer Unterbrechung zwischen zwei Verhandlungsterminen nicht eingehalten werden konnte. Auch ein Vertreter oder eine Vertreterin waren keine Lösung, weil die Richter bis zur Urteilsverkündung nicht wechseln dürfen.

Der 62 Jahre alte Deutsche soll im September 2022 in einem Seniorenheim in Hannover Rattengift in Lebensmittel seiner 93 Jahre alten Mutter gemischt haben. Einige Tage später soll er laut Anklage zwei Orchesterkollegen - einem Mann und einer Frau - auf einer Konzertreise einen Knoblauchdip mit dem Gift gereicht haben. Die Opfer sollen nach Angaben des Gerichts Blutgerinnungsstörungen erlitten haben, an denen sie hätten sterben können - der Angeklagte bestreitet demnach, die Taten begangen zu haben. dpa